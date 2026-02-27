Рейтинг@Mail.ru
СМИ: китайские производители смартфонов повысят цены - РИА Новости, 27.02.2026
14:35 27.02.2026
СМИ: китайские производители смартфонов повысят цены
Ведущие китайские производители смартфонов, включая Oppo, One Plus, Vivo и Xiaomi, с марта повысят цены на свою продукцию из-за высоких затрат на закупку чипов...
СМИ: китайские производители смартфонов повысят цены

Производители смартфонов в Китае с марта повысят цены из-за дорогих чипов памяти

Смартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Ведущие китайские производители смартфонов, включая Oppo, One Plus, Vivo и Xiaomi, с марта повысят цены на свою продукцию из-за высоких затрат на закупку чипов памяти, сообщает газета "Кэчуанбань жибао".
"Несколько источников в отрасли подтвердили изданию, что нынешняя стоимость закупки чипов памяти для смартфонов выросла более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и признаков замедления роста пока нет", – указано в сообщении.
Отмечается, что под влиянием ценового давления, Oppo, One Plus, Vivo, Xiaomi, iQOO, Honor и другие ведущие бренды мобильных телефонов планируют в начале марта запустить новый раунд корректировки цен на свою продукцию.
"Это будет крупнейший и наиболее значительный по объему повышения раунд коллективной корректировки цен в индустрии мобильных телефонов за последние пять лет", - сообщает газета.
Вместе с тем указано, что из-за частых колебаний цен на чипы памяти китайский рынок мобильных телефонов может столкнуться с беспрецедентной в истории ситуацией многократного повышения цен в течение одного года.
