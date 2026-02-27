В Словакии оценили перспективы поставок нефти через Хорватию

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Поставки нефти через Хорватию не могут в долгосрочной перспективе заменить остановленное Украиной снабжение по трубопроводу "Дружба", заявили РИА Новости в Совете экспортеров Словакии.
Власти Словакии 13 февраля сообщили, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Руководство Словакии считает, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
"Решение в виде поставок нефти через Хорватию, с учетом ограничений пропускной способности и инфраструктуры маршрута, рассматриваем как временную меру, которая не может в долгосрочной перспективе заменить полноценное и стабильное снабжение", - заявили в объединении.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" ожидается не раньше марта.