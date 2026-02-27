В Словакии оценили перспективы поставок нефти через Хорватию

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Поставки нефти через Хорватию не могут в долгосрочной перспективе заменить остановленное Украиной снабжение по трубопроводу "Дружба", заявили РИА Новости в Совете экспортеров Словакии.

Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" ожидается не раньше марта.