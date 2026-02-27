Рейтинг@Mail.ru
В Словакии оценили перспективы поставок нефти через Хорватию
08:25 27.02.2026
В Словакии оценили перспективы поставок нефти через Хорватию
В Словакии оценили перспективы поставок нефти через Хорватию
Поставки нефти через Хорватию не могут в долгосрочной перспективе заменить остановленное Украиной снабжение по трубопроводу "Дружба", заявили РИА Новости в... РИА Новости, 27.02.2026
В Словакии оценили перспективы поставок нефти через Хорватию

Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Поставки нефти через Хорватию не могут в долгосрочной перспективе заменить остановленное Украиной снабжение по трубопроводу "Дружба", заявили РИА Новости в Совете экспортеров Словакии.
Власти Словакии 13 февраля сообщили, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Руководство Словакии считает, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
"Решение в виде поставок нефти через Хорватию, с учетом ограничений пропускной способности и инфраструктуры маршрута, рассматриваем как временную меру, которая не может в долгосрочной перспективе заменить полноценное и стабильное снабжение", - заявили в объединении.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" ожидается не раньше марта.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба
Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе", сообщают СМИ
24 февраля, 11:07
