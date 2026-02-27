Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили воздушную атаку - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 27.02.2026 (обновлено: 14:02 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/sljusar-2077148157.html
В Ростовской области отразили воздушную атаку
В Ростовской области отразили воздушную атаку - РИА Новости, 27.02.2026
В Ростовской области отразили воздушную атаку
Отражена воздушная атака на Ростовскую область, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:01:00+03:00
2026-02-27T14:02:00+03:00
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
https://ria.ru/20260226/pvo-2077016635.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили воздушную атаку

Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Отражена воздушная атака на Ростовскую область, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Буквально час назад отражена воздушная атака на Ростовскую область. К сожалению, не обошлось без последствий на земле", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
ПВО отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву
26 февраля, 22:57
 
ПроисшествияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала