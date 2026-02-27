https://ria.ru/20260227/sljusar-2077148157.html
В Ростовской области отразили воздушную атаку
В Ростовской области отразили воздушную атаку - РИА Новости, 27.02.2026
В Ростовской области отразили воздушную атаку
Отражена воздушная атака на Ростовскую область, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 27.02.2026
ростовская область
2026
В Ростовской области отразили воздушную атаку
Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область