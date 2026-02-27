Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зима в этом году снежная и морозная, поэтому говорить, что испанские слизни не будут атаковать огороды россиян - спорно, прокомментировал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор.

"Нынешняя зима снежная и одновременно местами морозная, поэтому сказать, что слизней не будет, это спорно, какой эффект от сочетания морозов и снежного покрова будет преобладать, сказать сложно", - отметил Косогор.

Он объяснил, что испанские слизни приноровились "жить" в России , но взрослые особи все еще боятся холодов. Перезимовать могут только их яйца, отложенные в почве, компосте, под толстым слоем листвы, под досками или в других укрытиях.

"Обычно слизни откладывают яйца в сентябре, и снег позволяет скрыть кладку яиц и защитить от мороза, зима без снега, резкие морозы или промерзание почвы до 10-15 сантиметров могут уничтожить кладку", - добавил агроном.