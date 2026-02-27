Рейтинг@Mail.ru
Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 27.02.2026 (обновлено: 11:09 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/slizni-2077040533.html
Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году
Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году - РИА Новости, 27.02.2026
Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году
Зима в этом году снежная и морозная, поэтому говорить, что испанские слизни не будут атаковать огороды россиян - спорно, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:15:00+03:00
2026-02-27T11:09:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077085238_0:37:1000:601_1920x0_80_0_0_06f81a1fd88ae690f1a2433bd86fdcb1.jpg
https://ria.ru/20251209/nauka-2060533637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077085238_73:0:961:666_1920x0_80_0_0_fc8fba19ad794df6739f696e7efb0f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Агроном рассказал, ждать ли нашествия испанских слизней в этом году

РИА Новости: испанские слизни могут атаковать огороды россиян в этом году

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокИспанский слизень
Испанский слизень - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Испанский слизень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зима в этом году снежная и морозная, поэтому говорить, что испанские слизни не будут атаковать огороды россиян - спорно, прокомментировал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор.
"Нынешняя зима снежная и одновременно местами морозная, поэтому сказать, что слизней не будет, это спорно, какой эффект от сочетания морозов и снежного покрова будет преобладать, сказать сложно", - отметил Косогор.
Он объяснил, что испанские слизни приноровились "жить" в России, но взрослые особи все еще боятся холодов. Перезимовать могут только их яйца, отложенные в почве, компосте, под толстым слоем листвы, под досками или в других укрытиях.
"Обычно слизни откладывают яйца в сентябре, и снег позволяет скрыть кладку яиц и защитить от мороза, зима без снега, резкие морозы или промерзание почвы до 10-15 сантиметров могут уничтожить кладку", - добавил агроном.
Чтобы слизни не откладывали яйца, Косогор посоветовал убирать потенциальные укрытия, где слизни обычно откладывают яйца - доски, плёнку, кучи травы и компост на грядках. Также стоит прорыхлить почву - это разрушит кладки в земле. Помогут и сухие ловушки: золу, известь или табачную пыль можно рассыпать по влажным местам, и слизни туда не пойдут, заключил эксперт.
Выращивание помидоров с помощью цифрового агронома - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Тюменские ученые создали цифрового "агронома" для защиты растений
9 декабря 2025, 07:00
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала