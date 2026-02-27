СК проверяет информацию о ремонте в квартире в Москве, где прогремел взрыв

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в квартире на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, организована доследственная проверка, сообщил столичный главк СК России.

Уточняется, что по факту инцидента организована доследственная проверка. Также в столичной прокуратуре добавили, что Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.