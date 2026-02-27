Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет информацию о ремонте в квартире в Москве, где прогремел взрыв - РИА Новости, 27.02.2026
23:38 27.02.2026
СК проверяет информацию о ремонте в квартире в Москве, где прогремел взрыв
Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в квартире на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, организована доследственная проверка,... РИА Новости, 27.02.2026
СК проверяет информацию о ремонте в квартире в Москве, где прогремел взрыв

СК проверяет данные о ремонте в квартире в ЮЗАО Москвы, где прогремел взрыв

Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в квартире на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, организована доследственная проверка, сообщил столичный главк СК России.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что в доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв. В префектуре ЮЗАО РИА Новости ранее рассказали, что в результате взрыва пострадали двое. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены. Кроме того, был открыт ПВР в школе №1492.
"Следствием проверяется информация о проведении ремонтных работ в указанной квартире", - говорится в канале надзорного ведомства на платформе Max.
Уточняется, что по факту инцидента организована доследственная проверка. Также в столичной прокуратуре добавили, что Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
