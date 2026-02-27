СК возбудил уголовное дело после ДТП в Ставропольском крае

НАЛЬЧИК/ПЯТИГОРСК, 27 фев – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на Ставрополье, при котором пострадали пятеро детей, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В пятницу ГИБДД Ставрополья сообщила, что водитель минивэна не справился с управлением и съехал в кювет на 129-м километре дороги "Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды", пострадали пятеро детей и один взрослый; последствия могли быть значительно хуже, если бы не пристегнутые ремни безопасности. Взрослый пациент и четверо детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, одному ребенку оказана помощь амбулаторно.
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП
7 февраля, 17:35
"С целью установления всех обстоятельств происшествия в следственном отделе по городу Минеральные Воды возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, прокуратура Кабардино-Балкарии проверит организацию поездки детей. "По поручению прокурора КБР Николая Хабарова организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке детей, которые направлялись на соревнования", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию поездки юных спортсменов, соблюдению норм при осуществлении междугородней перевозки. При наличии оснований прокуратура примет меры по защите пострадавших и привлечению виновных к ответственности.
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск
12 февраля, 14:25