Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/shtraf-2077161714.html
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.02.2026
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии
Измайловский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей главу хосписа "Дом с маяком" Лидию Мониаву по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:23:00+03:00
2026-02-27T14:23:00+03:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
нюта федермессер
дом с маяком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260227/sud-2077053167.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), нюта федермессер, дом с маяком
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Нюта Федермессер, Дом с маяком
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии

Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" на 45 тыс руб за дискредитацию ВС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей главу хосписа "Дом с маяком" Лидию Мониаву по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Измайловского районного суда города Москвы от 27 февраля Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Протокол был зарегистрирован судом 28 января. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.
Благотворительный фонд "Дом с маяком" помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области. Учредители фонда – Нюта Федермессер и Лида Мониава.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Суд назначил дату рассмотрения дела Губарева о дискредитации армии
Вчера, 09:21
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Нюта ФедермессерДом с маяком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала