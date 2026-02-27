https://ria.ru/20260227/shtraf-2077161714.html
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.02.2026
Суд оштрафовал главу хосписа "Дом с маяком" за дискредитацию армии
Измайловский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей главу хосписа "Дом с маяком" Лидию Мониаву по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости, 27.02.2026
