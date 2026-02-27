Во Владимирской области изъяли десять тонн контрафактного шоколада

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следователи изъяли во Владимирской области более 10 тонн контрафактной шоколадной продукции, около 500 тысяч этикеток с брендами, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По данным ведомства, в Петушинском районе было организовано незаконное производство контрафактной шоколадной продукции известных товарных знаков, которая хранилась на складе в Покрове и отгружалась конкретным заказчикам. Реализация контрафакта осуществлялась через популярный сайт и соцсети.
"В ходе проведения комплекса обысков и осмотров производственных, складских помещений, жилищ и автотранспорта следователями изъято более 10 тонн готовой продукции и сырья, около 500 тысяч фальшивых этикеток с наименованиями брендов, технологическое оборудование, средства связи, компьютерная техника, денежные средства в сумме более 6,5 миллионов рублей, иностранная валюта", - говорится в сообщении.
В настоящее время продукция проверяется на соответствие нормативным требованиям и безопасности. Кроме того, будет установлен ущерб, который, предварительно, может составлять не менее 10 миллионов рублей.
В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области добавили, что обвиняемые подделывали такие известные бренды, как "Raffaello", "KitKat", "Kinder bueno", "Nuts", "Twix" и "Snickers".
