11:28 27.02.2026 (обновлено: 12:43 27.02.2026)
Во Владимирской области изъяли десять тонн контрафактного шоколада
Следователи изъяли во Владимирской области более 10 тонн контрафактной шоколадной продукции, около 500 тысяч этикеток с брендами, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 27.02.2026
© Фото : СУ СК России по Владимирской областиСледователи изъяли во Владимирской области более 10 тонн контрафактной шоколадной продукции
Следователи изъяли во Владимирской области более 10 тонн контрафактной шоколадной продукции
© Фото : СУ СК России по Владимирской области
Следователи изъяли во Владимирской области более 10 тонн контрафактной шоколадной продукции
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следователи изъяли во Владимирской области более 10 тонн контрафактной шоколадной продукции, около 500 тысяч этикеток с брендами, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По данным ведомства, в Петушинском районе было организовано незаконное производство контрафактной шоколадной продукции известных товарных знаков, которая хранилась на складе в Покрове и отгружалась конкретным заказчикам. Реализация контрафакта осуществлялась через популярный сайт и соцсети.
"В ходе проведения комплекса обысков и осмотров производственных, складских помещений, жилищ и автотранспорта следователями изъято более 10 тонн готовой продукции и сырья, около 500 тысяч фальшивых этикеток с наименованиями брендов, технологическое оборудование, средства связи, компьютерная техника, денежные средства в сумме более 6,5 миллионов рублей, иностранная валюта", - говорится в сообщении.
В настоящее время продукция проверяется на соответствие нормативным требованиям и безопасности. Кроме того, будет установлен ущерб, который, предварительно, может составлять не менее 10 миллионов рублей.
В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области добавили, что обвиняемые подделывали такие известные бренды, как "Raffaello", "KitKat", "Kinder bueno", "Nuts", "Twix" и "Snickers".
Иголка в шоколадке, приобретенной в магазине в Калуге - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Калуге возбудили дело из-за иголки в шоколадке
14 января, 03:22
 
Владимирская областьРоссияПетушинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
