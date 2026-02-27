Во Владимирской области изъяли десять тонн контрафактного шоколада

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следователи изъяли во Владимирской области более 10 тонн контрафактной шоколадной продукции, около 500 тысяч этикеток с брендами, сообщили РИА Новости в СК РФ.

В настоящее время продукция проверяется на соответствие нормативным требованиям и безопасности. Кроме того, будет установлен ущерб, который, предварительно, может составлять не менее 10 миллионов рублей.