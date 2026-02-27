Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области задержали производителей поддельного шоколада
11:19 27.02.2026 (обновлено: 11:44 27.02.2026)
Во Владимирской области задержали производителей поддельного шоколада
Во Владимирской области задержали производителей поддельного шоколада
2026-02-27T11:19:00+03:00
2026-02-27T11:44:00+03:00
Происшествия, Россия, Владимирская область, Петушинский район, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области задержали производителей поддельного шоколада

© Ирина Волк/MAXЗадержание производителей поддельного шоколада во Владимирской области
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Преступная группа, занимавшаяся производством поддельного шоколада известных марок с привлечением нелегалов, задержана во Владимирской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что четверо жителей Владимирской области обвиняются в незаконном использовании сходных с чужими товарными знаками обозначений, двое из них также обвиняются в организации незаконного пребывания иностранцев в РФ.
"Следствием установлено, что с марта 2024 года по январь 2026 года соучастники организовали в поселке Нагорном Петушинского района незаконное производство контрафактной шоколадной продукции известных товарных знаков, которая хранилась на складе в Покрове и отгружалась конкретным заказчикам... Для работ на производстве на постоянной основе привлекали иностранных граждан, которым, несмотря на нелегальное положение в России, обеспечивали проживание и заработную плату", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрафакт продавался на популярном сайте и странице в соцсети.
Подчеркивается, что в настоящее время подельники арестованы либо находятся под домашним арестом.
Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на платформе МАХ, подпольное производство было выявлено в арендованном ангаре в Петушинском районе Владимирской области.
