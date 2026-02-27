https://ria.ru/20260227/sever-2077111544.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 27.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"
Киев за неделю потерял свыше 1485 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:29:00+03:00
2026-02-27T12:29:00+03:00
2026-02-27T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d2a2801277a6c05f1c284a32f7e78ad.jpg
https://ria.ru/20260227/krasnoznamenka-2077112877.html
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054017_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_81e40a60c545dcd48116b1f94a029e41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"
МО РФ: группировка "Север" за неделю освободила село в Харьковской области