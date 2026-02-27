Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 27.02.2026 (обновлено: 12:34 27.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 27.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"
Киев за неделю потерял свыше 1485 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
харьковская область
киев
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Киев за неделю потерял свыше 1485 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1485 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ВС России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
