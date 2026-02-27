Рейтинг@Mail.ru
Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/seti-2077036816.html
Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО
Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО
Инспекторы за год отправили в зону спецоперации более 20 километров браконьерских сетей, изъятых в Цимлянском водохранилище в Ростовской области; речные... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T04:27:00+03:00
2026-02-27T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20260226/spetsoperatsiya-2076795742.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ростовская область
Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО

РИА Новости: браконьерские сети из Ростовской области отправили на нужды СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Инспекторы за год отправили в зону спецоперации более 20 километров браконьерских сетей, изъятых в Цимлянском водохранилище в Ростовской области; речные рыболовные сети используются для защиты от дронов, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности директора заповедника "Ростовский" Наталья Медянникова.
По ее словам, инспекторы заповедника осуществляют охрану в том числе федерального заказника "Цимлянский", где расположено Цимлянское водохранилище. Рыболовство на данной территории с апреля по середину июля запрещено, в межсезонье там разрешается рыбачить только на удочку.
"Браконьеры ставят сети, которые наши инспекторы снимают, а рыбу выпускают. Сами сети подлежат уничтожению, но к нам обратились с СВО, сказали, что это хорошая противодронная защита", - рассказала Медянникова.
Она уточнила, что рыболовные речные сети тонкие, с мелкой ячейкой и незаметны для дронов. "За год передали около 300 сетей. Это примерно 21 километр", - уточнила собеседница агентства.
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье
26 февраля, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала