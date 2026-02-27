https://ria.ru/20260227/seti-2077036816.html
Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО
Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Инспекторы за год отправили в зону спецоперации более 20 километров браконьерских сетей, изъятых в Цимлянском водохранилище в Ростовской области; речные рыболовные сети используются для защиты от дронов, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности директора заповедника "Ростовский" Наталья Медянникова.
По ее словам, инспекторы заповедника осуществляют охрану в том числе федерального заказника "Цимлянский", где расположено Цимлянское водохранилище. Рыболовство на данной территории с апреля по середину июля запрещено, в межсезонье там разрешается рыбачить только на удочку.
"Браконьеры ставят сети, которые наши инспекторы снимают, а рыбу выпускают. Сами сети подлежат уничтожению, но к нам обратились с СВО, сказали, что это хорошая противодронная защита", - рассказала Медянникова.
Она уточнила, что рыболовные речные сети тонкие, с мелкой ячейкой и незаметны для дронов. "За год передали около 300 сетей. Это примерно 21 километр", - уточнила собеседница агентства.