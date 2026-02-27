Километры браконьерских сетей из Ростовской области отправили на нужды СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Инспекторы за год отправили в зону спецоперации более 20 километров браконьерских сетей, изъятых в Цимлянском водохранилище в Ростовской области; речные рыболовные сети используются для защиты от дронов, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности директора заповедника "Ростовский" Наталья Медянникова.

По ее словам, инспекторы заповедника осуществляют охрану в том числе федерального заказника "Цимлянский", где расположено Цимлянское водохранилище. Рыболовство на данной территории с апреля по середину июля запрещено, в межсезонье там разрешается рыбачить только на удочку.

"Браконьеры ставят сети, которые наши инспекторы снимают, а рыбу выпускают. Сами сети подлежат уничтожению, но к нам обратились с СВО, сказали, что это хорошая противодронная защита", - рассказала Медянникова.