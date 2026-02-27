Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней

ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Министр социальных сетей и занятости Нидерландов 62-летний Ханс Вайлбриф опубликовал селфи с министром образования, науки и культуры 49-летней Рианне Лесхерт, сопроводив его песней провокационного содержания.

К селфи, опубликованном в Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская), Вайлбриф подобрал музыкальный трек, припев которого в мягкой форме можно перевести следующим образом: "Девчонки хотят переспать со мной". Исполнителем трека является 27-летний нидерландский рэпер, известный под псевдонимом Milolaathetlukken.

Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с самым молодым премьер-министром в истории страны - 38-летним Робом Йеттеном - в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру.