Рейтинг@Mail.ru
Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/selfi-2077025387.html
Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней
Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней - РИА Новости, 27.02.2026
Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней
Министр социальных сетей и занятости Нидерландов 62-летний Ханс Вайлбриф опубликовал селфи с министром образования, науки и культуры 49-летней Рианне Лесхерт,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:53:00+03:00
2026-02-27T00:53:00+03:00
в мире
нидерланды
россия
роб йеттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260218/niderlandy-2075102552.html
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, россия, роб йеттен
В мире, Нидерланды, Россия, Роб Йеттен
Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней

Нидерландский министр соцсетей Вайлбриф опубликовал селфи с неприличной песней

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Министр социальных сетей и занятости Нидерландов 62-летний Ханс Вайлбриф опубликовал селфи с министром образования, науки и культуры 49-летней Рианне Лесхерт, сопроводив его песней провокационного содержания.
К селфи, опубликованном в Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская), Вайлбриф подобрал музыкальный трек, припев которого в мягкой форме можно перевести следующим образом: "Девчонки хотят переспать со мной". Исполнителем трека является 27-летний нидерландский рэпер, известный под псевдонимом Milolaathetlukken.
В подписи к фотографии министр отметил: "Музыку подбирал Роб (премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен - ред.). Надеюсь, что это ок".
Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с самым молодым премьер-министром в истории страны - 38-летним Робом Йеттеном - в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Центр Гааги - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Посол в Гааге рассказал, как Нидерланды хотят оправдать милитаристский курс
18 февраля, 05:08
 
В миреНидерландыРоссияРоб Йеттен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала