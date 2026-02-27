https://ria.ru/20260227/sayty-2077132957.html
Посольство в Париже осудило требование блокировки сайтов российских СМИ
Посольство в Париже осудило требование блокировки сайтов российских СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Посольство в Париже осудило требование блокировки сайтов российских СМИ
Требование французского медиарегулятора (Arcom) заблокировать доступ к 35 сайтам российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, является политически... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:25:00+03:00
2026-02-27T13:25:00+03:00
2026-02-27T14:05:00+03:00
россия
париж
евросоюз
франция
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
https://ria.ru/20260226/mid-2076945115.html
россия
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, париж, евросоюз, франция, европарламент
Россия, Париж, Евросоюз, Франция, Европарламент
Посольство в Париже осудило требование блокировки сайтов российских СМИ
РИА Новости: требование Францией блокировки сайтов РФ противоречит свободе слова
ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Требование французского медиарегулятора (Arcom) заблокировать доступ к 35 сайтам российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, является политически мотивированным и противоречит заявленному во Франции принципу свободы слова, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Накануне Arcom потребовал от интернет-провайдеров заблокировать 35 сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС
. Как сообщали французские СМИ, меры затронут в том числе сайты телеканала RT и агентства Sputnik.
"Принятое французским медиарегулятором Arcom решение о дополнительных мерах по блокировке 35 сайтов российских СМИ является, по сути, политически мотивированным и вступает в явное противоречие с заявленным во Франции
принципом свободы слова, приверженность которому, как оказывается, здесь зачастую носит сугубо декларативный характер", - заявили РИА Новости в дипмиссии.
Помимо этого, французский регулятор попросил поисковые системы удалить из результатов поиска эти сайты, а также страницы четырех стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским подсанкционным телеканалам и радиостанциям.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент
принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США
и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.