Посольство в Париже осудило требование блокировки сайтов российских СМИ

ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Требование французского медиарегулятора (Arcom) заблокировать доступ к 35 сайтам российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, является политически мотивированным и противоречит заявленному во Франции принципу свободы слова, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

Помимо этого, французский регулятор попросил поисковые системы удалить из результатов поиска эти сайты, а также страницы четырех стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским подсанкционным телеканалам и радиостанциям.