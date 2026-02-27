Источник рассказал о содействии Швейцарии пролету борта Дмитриева через ЕС

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию через страны ЕС после переговоров в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник.