Источник рассказал о содействии Швейцарии пролету борта Дмитриева через ЕС
Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:42:00+03:00
2026-02-27T13:42:00+03:00
2026-02-27T22:03:00+03:00
швейцария
россия
евросоюз
женева (город)
кирилл дмитриев
швейцария
россия
женева (город)
швейцария, россия, евросоюз, женева (город), кирилл дмитриев
Швейцария, Россия, Евросоюз, Женева (город), Кирилл Дмитриев
Источник рассказал о содействии Швейцарии пролету борта Дмитриева через ЕС
