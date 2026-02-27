Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о содействии Швейцарии пролету борта Дмитриева через ЕС - РИА Новости, 27.02.2026
13:42 27.02.2026 (обновлено: 22:03 27.02.2026)
Источник рассказал о содействии Швейцарии пролету борта Дмитриева через ЕС
Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию... РИА Новости, 27.02.2026
Источник рассказал о содействии Швейцарии пролету борта Дмитриева через ЕС

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию через страны ЕС после переговоров в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник.
"Власти Швейцарии выделили второго пилота, швейцарца, для пролета через страны ЕС", - сказал источник.
По его словам, проблемы со стороны ряда стран ЕС возникли из-за документов пилотов в связи с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе.
Как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник, Дмитриев посетил в четверг Женеву для переговоров с американской стороной.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве
26 февраля, 20:38
26 февраля, 20:38
 
