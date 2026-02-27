https://ria.ru/20260227/samolet-2077032962.html
СМИ: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана
СМИ: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана
Афганские силы сбили пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
афганистан
пакистан
кабул (город)
СМИ: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана
