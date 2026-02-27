https://ria.ru/20260227/samara-2077161577.html
В самарском аэропорту объявили ракетную опасность
В самарском аэропорту объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.02.2026
В самарском аэропорту объявили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности объявлен в аэропорту Самары, пассажиры эвакуированы в специально оборудованные помещения, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:22:00+03:00
2026-02-27T14:22:00+03:00
2026-02-27T14:22:00+03:00
происшествия
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97705/23/977052390_1010:0:5374:2454_1920x0_80_0_0_3eeabfad2e523c1de19240ce0dda1729.jpg
https://ria.ru/20260227/aeroporty-2077047331.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97705/23/977052390_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_dd6e3b8679367bdbe2bc4b129e325f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Происшествия, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В самарском аэропорту объявили ракетную опасность
В самарском аэропорту объявили ракетную опасность, пассажиров эвакуировали