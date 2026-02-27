https://ria.ru/20260227/rotterdam-2077294179.html
Роттердам не ответил на вопрос о размещении ПВО по примеру порта Антверпена
Роттердам не ответил на вопрос о размещении ПВО по примеру порта Антверпена - РИА Новости, 27.02.2026
Роттердам не ответил на вопрос о размещении ПВО по примеру порта Антверпена
Порт нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, уклонился от ответа на вопрос РИА Новости о планах размещения систем ПВО для защиты от... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
европа
роттердам
антверпен
европа
роттердам
антверпен
Роттердам не ответил на вопрос о размещении ПВО по примеру порта Антверпена
Роттердам уклонился от вопроса о размещении ПВО по примеру порта Антверпена