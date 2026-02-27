Роттердам не ответил на вопрос о размещении ПВО по примеру порта Антверпена

ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Порт нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, уклонился от ответа на вопрос РИА Новости о планах размещения систем ПВО для защиты от беспилотников, как это планирует сделать порт бельгийского Антверпена.