22:11 27.02.2026
Роттердам не ответил на вопрос о размещении ПВО по примеру порта Антверпена
Роттердам не ответил на вопрос о размещении ПВО по примеру порта Антверпена
в мире
европа
роттердам
антверпен
европа
роттердам
антверпен
в мире, европа, роттердам, антверпен
В мире, Европа, Роттердам, Антверпен
ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Порт нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, уклонился от ответа на вопрос РИА Новости о планах размещения систем ПВО для защиты от беспилотников, как это планирует сделать порт бельгийского Антверпена.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что порт Антверпена намерен к 2027 году обзавестись собственной системой ПВО для защиты от беспилотников.
"Этот вопрос стоит задать министерству обороны Нидерландов", - сказала пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк в ответ на вопрос агентства о том, есть ли у порта Роттердама подобные планы.
При это в начале февраля крупнейший в Европе порт сообщил о планах ввести более тщательный контроль за беспилотниками в своем воздушном пространстве из-за участившихся инцидентов с БПЛА в Европе и, в частности, в Нидерландах.
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Крупнейший европейский порт усилит контроль за беспилотниками
3 февраля, 17:26
 
В миреЕвропаРоттердамАнтверпен
 
 
