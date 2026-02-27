Рейтинг@Mail.ru
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 27.02.2026 (обновлено: 19:53 27.02.2026)
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России - РИА Новости, 27.02.2026
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
Европейские лидеры зациклились на идее ядерного сдерживания в рамках плана против России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
великобритания
эммануэль макрон
флориан филиппо
мария захарова
франция
россия
великобритания
в мире, франция, россия, великобритания, эммануэль макрон, флориан филиппо, мария захарова, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Мария Захарова, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России

Филиппо назвал риторику ЕС по ядерному оружию частью плана против РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейские лидеры зациклились на идее ядерного сдерживания в рамках плана против России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Скандальная европеизация ядерной доктрины, о которой (президент Франции Эммануэль — Прим. ред.) Макрон объявит в понедельник, является частью плана войны против России", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Вчера, 14:49
Политик также обратился к французам и призвал "убить ЕС, прежде чем он убьет нас".
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией содержательными
Вчера, 14:15
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам в марте 2025 года заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. На этой неделе газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что Макрон собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают те, которые Великобритания и США разработали под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, связал обострение риторики стран Запада по ядерному оружию с обидами на то, что им не удается добиться поражения России на Украине.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Каллас словами о России спровоцировала скандал в Европе
Вчера, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияВеликобританияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоМария ЗахароваЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
