МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейские лидеры зациклились на идее ядерного сдерживания в рамках плана против России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик также обратился к французам и призвал "убить ЕС, прежде чем он убьет нас".
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам в марте 2025 года заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. На этой неделе газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что Макрон собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают те, которые Великобритания и США разработали под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, связал обострение риторики стран Запада по ядерному оружию с обидами на то, что им не удается добиться поражения России на Украине.