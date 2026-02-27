Рейтинг@Mail.ru
Посол призвал Исламабад и Кабул к кооперации для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/rossiya-2077134937.html
Посол призвал Исламабад и Кабул к кооперации для борьбы с терроризмом
Посол призвал Исламабад и Кабул к кооперации для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 27.02.2026
Посол призвал Исламабад и Кабул к кооперации для борьбы с терроризмом
Россия выступает за координацию действий Пакистана и Афганистана для пресечения деятельности трансграничных террористических группировок, заявил посол РФ в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:31:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
россия
афганистан
пакистан
исламабад
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974117433_0:29:720:435_1920x0_80_0_0_331e7074eceea122a6be6fd03617bcf2.jpg
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077131834.html
россия
афганистан
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974117433_80:0:720:480_1920x0_80_0_0_33af7856592715b8099f7387570b349d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, пакистан, исламабад, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Россия, Афганистан, Пакистан, Исламабад, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Посол призвал Исламабад и Кабул к кооперации для борьбы с терроризмом

Хорев: РФ выступает за координацию Исламабада и Кабула для борьбы с терроризмом

© Фото : Посольство Российской Федерации в ПакистанеАльберт Хорев
Альберт Хорев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Пакистане
Альберт Хорев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия выступает за координацию действий Пакистана и Афганистана для пресечения деятельности трансграничных террористических группировок, заявил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
"Последовательно выступаем за координацию действий с региональными партнерами, в том числе с властями Афганистана, при принятии практических мер по пресечению деятельности трансграничных террористических группировок", - сказал он на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном
Вчера, 13:23
 
В миреРоссияАфганистанПакистанИсламабадВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала