Посол призвал Исламабад и Кабул к кооперации для борьбы с терроризмом
Посол призвал Исламабад и Кабул к кооперации для борьбы с терроризмом
Россия выступает за координацию действий Пакистана и Афганистана для пресечения деятельности трансграничных террористических группировок, заявил посол РФ в... РИА Новости, 27.02.2026
2026
В мире, Россия, Афганистан, Пакистан, Исламабад, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Хорев: РФ выступает за координацию Исламабада и Кабула для борьбы с терроризмом