Россия призвала Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее прекращение Афганистаном и Пакистаном взаимных ударов и за дипломатическое урегулирование разногласий этих стран, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел РФ Замир Кабулов.