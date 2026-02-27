В России впервые заработают правила для турпоездов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правила железнодорожных перевозок в туристических поездах впервые появились в России: они вступают в силу с 1 марта 2026 года.

До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов в турпоезда, посадки в вагон, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты.

Часть правил соотносится с теми, что действуют в обычных поездах дальнего следования. Например, для поездки надо купить билет и при посадке предъявить документ, удостоверяющий личность, запрещается курить в вагонах, в том числе в тамбуре, и нельзя ехать в пачкающей и зловонной одежде.

Есть и свои особенности для турпоездов. В частности, по разрешению проводника в дороге можно играть на музыкальных инструментах и использовать средства звукоусиления. В обычных российских поездах дальнего следования делать этого нельзя.

Железнодорожный туризм активно развивается в России в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.