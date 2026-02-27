Рейтинг@Mail.ru
В России впервые заработают правила для турпоездов - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 27.02.2026 (обновлено: 18:09 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/rossija-2077249345.html
В России впервые заработают правила для турпоездов
В России впервые заработают правила для турпоездов - РИА Новости, 27.02.2026
В России впервые заработают правила для турпоездов
Правила железнодорожных перевозок в туристических поездах впервые появились в России: они вступают в силу с 1 марта 2026 года. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:08:00+03:00
2026-02-27T18:09:00+03:00
россия
ржд
куда поехать в выходные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072179206_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccfeff03bac8021329a5bdb90f2fc6f9.jpg
https://ria.ru/20260219/rzhd-2075416781.html
https://ria.ru/20260222/poezd-2076087698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072179206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36acb5a1fa237effacb6a708df09c5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ржд, куда поехать в выходные
Россия, РЖД, куда поехать в выходные
В России впервые заработают правила для турпоездов

В России с 1 марта заработают правила для туристических поездов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Поезд . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правила железнодорожных перевозок в туристических поездах впервые появились в России: они вступают в силу с 1 марта 2026 года.
До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов в турпоезда, посадки в вагон, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты.
Рижский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В РЖД сообщили о скорой продаже Рижского вокзала
19 февраля, 11:21
Часть правил соотносится с теми, что действуют в обычных поездах дальнего следования. Например, для поездки надо купить билет и при посадке предъявить документ, удостоверяющий личность, запрещается курить в вагонах, в том числе в тамбуре, и нельзя ехать в пачкающей и зловонной одежде.
Есть и свои особенности для турпоездов. В частности, по разрешению проводника в дороге можно играть на музыкальных инструментах и использовать средства звукоусиления. В обычных российских поездах дальнего следования делать этого нельзя.
Железнодорожный туризм активно развивается в России в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.
Скоростной поезд Ласточка прибывает на центральный железнодорожный вокзал Минска - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда
22 февраля, 15:11
 
РоссияРЖДкуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала