В России впервые заработают правила для турпоездов
В России впервые заработают правила для турпоездов - РИА Новости, 27.02.2026
В России впервые заработают правила для турпоездов
Правила железнодорожных перевозок в туристических поездах впервые появились в России: они вступают в силу с 1 марта 2026 года. РИА Новости, 27.02.2026
россия, ржд, куда поехать в выходные
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правила железнодорожных перевозок в туристических поездах впервые появились в России: они вступают в силу с 1 марта 2026 года.
До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов в турпоезда, посадки в вагон, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты.
Часть правил соотносится с теми, что действуют в обычных поездах дальнего следования. Например, для поездки надо купить билет и при посадке предъявить документ, удостоверяющий личность, запрещается курить в вагонах, в том числе в тамбуре, и нельзя ехать в пачкающей и зловонной одежде.
Есть и свои особенности для турпоездов. В частности, по разрешению проводника в дороге можно играть на музыкальных инструментах и использовать средства звукоусиления. В обычных российских поездах дальнего следования делать этого нельзя.
Железнодорожный туризм активно развивается в России
в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
Холдинг РЖД
в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.