Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь от циклонов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь для устранения последствий циклона, в том числе порядка 60 тонн продовольствия, сообщило посольство РФ на Мадагаскаре.
"Двадцать седьмого февраля в международном аэропорту Антананариву состоялась торжественная церемония передачи российской гуманитарной помощи Республике Мадагаскар для ликвидации последствий тропического циклона "Гезани", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
По линии министерства обороны РФ были переданы шесть грузовых автомобилей, а также 600 килограмм сахара, 600 килограмм макарон и 600 килограмм подсолнечного масла.
"Кроме того, в пострадавшие регионы направлены два вертолёта Ми-8, которые будут задействованы для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные районы", - уточнили в посольстве.
Циклон "Гезани" обрушился на прибрежную часть Мадагаскара 10 февраля. По меньшей мере 59 человек погибли, 15 пропали без вести и еще 804 получили ранения. Примерно 28 тысяч домов было затоплено и 25 тысяч были разрушены. Общее число пострадавших составляет около 423 тысяч человек.
