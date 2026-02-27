Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь от циклонов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь для устранения последствий циклона, в том числе порядка 60 тонн продовольствия, сообщило посольство РФ на Мадагаскаре.

По линии министерства обороны РФ были переданы шесть грузовых автомобилей, а также 600 килограмм сахара, 600 килограмм макарон и 600 килограмм подсолнечного масла.