Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь от циклонов - РИА Новости, 27.02.2026
18:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/rossija-2077242001.html
Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь от циклонов
Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь для устранения последствий циклона, в том числе порядка 60 тонн продовольствия, сообщило посольство РФ на... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:00:00+03:00
2026-02-27T18:00:00+03:00
Россия, Мадагаскар, Антананариву (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Русский язык в мире
Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь от циклонов

Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь для пострадавших от циклона

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике МадагаскарРоссия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани"
Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов Фития и Гезани - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Мадагаскар
Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия передала Мадагаскару гуманитарную помощь для устранения последствий циклона, в том числе порядка 60 тонн продовольствия, сообщило посольство РФ на Мадагаскаре.
"Двадцать седьмого февраля в международном аэропорту Антананариву состоялась торжественная церемония передачи российской гуманитарной помощи Республике Мадагаскар для ликвидации последствий тропического циклона "Гезани", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Уточняется, что по линии МЧС России малагасийской стороне было передано порядка 60 тонн продовольственной помощи, из них 30 тонн риса, 16 тонн красной фасоли и 13 тонн растительного масла.
По линии министерства обороны РФ были переданы шесть грузовых автомобилей, а также 600 килограмм сахара, 600 килограмм макарон и 600 килограмм подсолнечного масла.
"Кроме того, в пострадавшие регионы направлены два вертолёта Ми-8, которые будут задействованы для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные районы", - уточнили в посольстве.
Циклон "Гезани" обрушился на прибрежную часть Мадагаскара 10 февраля. По меньшей мере 59 человек погибли, 15 пропали без вести и еще 804 получили ранения. Примерно 28 тысяч домов было затоплено и 25 тысяч были разрушены. Общее число пострадавших составляет около 423 тысяч человек.
