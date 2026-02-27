Рейтинг@Mail.ru
16:14 27.02.2026 (обновлено: 16:16 27.02.2026)
В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников
просвещение
высшая школа экономики (вшэ)
национальная технологическая инициатива (нти)
просвещение , высшая школа экономики (вшэ), национальная технологическая инициатива (нти)
Просвещение , Высшая школа экономики (ВШЭ), Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников

«Просвещение» выпустило учебник о беспилотных летательных аппаратах

Школа беспилотных летательных аппаратов
Школа беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Школа беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Издательство "Просвещение" совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило учебник о беспилотных летательных аппаратах для учеников старшей школы, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
"Издательство "Просвещение" совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило учебник "Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии" для учеников 10–11 классов", - говорится в сообщении.
© Группа компаний "Просвещение"Учебник "Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии"
© Группа компаний "Просвещение"
Учебник "Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии"
В издательстве "Просвещение" рассказали РИА Новости, что издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень министерства просвещения РФ.
Уточняется, что учебник предназначен для углубленного изучения предметов "Физика" и "Информатика" в 10-11-х классах технологического, естественно-научного, агротехнологического профилей.
Пособие освещает такие темы, как "Электронные и механические компоненты БПЛА", "Использование воздушного пространства при работе с БПЛА", "Программирование БПЛА", "Основы визуального пилотирования" и другие.
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем
13 февраля, 14:25
 
