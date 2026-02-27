https://ria.ru/20260227/rossija-2077207967.html
В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников
В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников - РИА Новости, 27.02.2026
В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников
Издательство "Просвещение" совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило учебник о беспилотных летательных аппаратах для... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:14:00+03:00
2026-02-27T16:14:00+03:00
2026-02-27T16:16:00+03:00
просвещение
высшая школа экономики (вшэ)
национальная технологическая инициатива (нти)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077207724_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_fb6c2786d78f6d8f33cf135d4191fa71.jpg
https://ria.ru/20260213/rossija-2074174854.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077207724_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c6f4f3d07ff7d56ef7ecd39ede9f428c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
просвещение , высшая школа экономики (вшэ), национальная технологическая инициатива (нти)
Просвещение , Высшая школа экономики (ВШЭ), Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников
«Просвещение» выпустило учебник о беспилотных летательных аппаратах
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Издательство "Просвещение" совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило учебник о беспилотных летательных аппаратах для учеников старшей школы, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
"Издательство "Просвещение" совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ)
выпустило учебник "Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии" для учеников 10–11 классов", - говорится в сообщении
.
В издательстве "Просвещение
" рассказали РИА Новости, что издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень министерства просвещения РФ.
Уточняется, что учебник предназначен для углубленного изучения предметов "Физика" и "Информатика" в 10-11-х классах технологического, естественно-научного, агротехнологического профилей.
Пособие освещает такие темы, как "Электронные и механические компоненты БПЛА", "Использование воздушного пространства при работе с БПЛА", "Программирование БПЛА", "Основы визуального пилотирования" и другие.