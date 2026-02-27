В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Издательство "Просвещение" совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило учебник о беспилотных летательных аппаратах для учеников старшей школы, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

© Группа компаний "Просвещение" Учебник "Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии"

В издательстве " Просвещение " рассказали РИА Новости, что издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень министерства просвещения РФ.

Уточняется, что учебник предназначен для углубленного изучения предметов "Физика" и "Информатика" в 10-11-х классах технологического, естественно-научного, агротехнологического профилей.