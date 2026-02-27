В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта - станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено адресовать рекламу несовершеннолетним, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Согласно принятому закону, предупреждение в радиорекламе должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе - не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.