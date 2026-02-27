Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков
15:55 27.02.2026
В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков
В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков - РИА Новости, 27.02.2026
В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков
Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта - станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:55:00+03:00
2026-02-27T15:55:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg
https://ria.ru/20260227/vrach-2077036936.html
россия
общество, россия, алексей говырин, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ
В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков

Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта

© iStock.com / ancoayМеталлические банки от напитков
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© iStock.com / ancoay
Металлические банки от напитков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта - станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено адресовать рекламу несовершеннолетним, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Ограничения рекламы энергетиков также вступают в силу с 1 марта. Реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, а обращения к несовершеннолетним в такой рекламе запрещены", - сказал Говырин.
Согласно принятому закону, предупреждение в радиорекламе должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе - не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
