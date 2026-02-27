https://ria.ru/20260227/rossija-2077196983.html
Россия готова укреплять связи с Пакистаном, заявил посол Хорев
Россия готова укреплять связи с Пакистаном, заявил посол Хорев - РИА Новости, 27.02.2026
Россия готова укреплять связи с Пакистаном, заявил посол Хорев
Отношения России и Пакистана переживают наиболее благоприятный период в своей истории, и Москва готова укреплять связи с Исламабадом, заявил посол РФ в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:41:00+03:00
2026-02-27T15:41:00+03:00
2026-02-27T15:41:00+03:00
в мире
россия
исламабад
пакистан
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974117433_0:29:720:435_1920x0_80_0_0_331e7074eceea122a6be6fd03617bcf2.jpg
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077131834.html
россия
исламабад
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974117433_80:0:720:480_1920x0_80_0_0_33af7856592715b8099f7387570b349d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, исламабад, пакистан, сергей лавров
В мире, Россия, Исламабад, Пакистан, Сергей Лавров
Россия готова укреплять связи с Пакистаном, заявил посол Хорев
Посол Хорев: отношения России и Пакистана переживают самый благоприятный период