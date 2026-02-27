В России раскрыли, когда страна станет независима от глобального интернета

"Импортозамещение программного обеспечения и оборудования получит дополнительный импульс: по прогнозам, реестр отечественного ПО к 2028 году может насчитывать до 30 тысяч наименований, а доля российских процессоров "Эльбрус" и "Байкал" достигнет 50% потребностей критической инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.