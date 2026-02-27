Рейтинг@Mail.ru
В России раскрыли, когда страна станет независима от глобального интернета - РИА Новости, 27.02.2026
11:10 27.02.2026
В России раскрыли, когда страна станет независима от глобального интернета
В России раскрыли, когда страна станет независима от глобального интернета - РИА Новости, 27.02.2026
В России раскрыли, когда страна станет независима от глобального интернета
Россия достигнет независимости от глобального интернета к 2028 году, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:10:00+03:00
2026-02-27T11:10:00+03:00
технологии
россия
китай
индия
российская ассоциация электронных коммуникаций
брикс
евросоюз
технологии, россия, китай, индия, российская ассоциация электронных коммуникаций, брикс, евросоюз
Технологии, Россия, Китай, Индия, Российская ассоциация электронных коммуникаций, БРИКС, Евросоюз
В России раскрыли, когда страна станет независима от глобального интернета

РАЭК: Россия достигнет независимости от глобального интернета к 2028 году

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия достигнет независимости от глобального интернета к 2028 году, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций.
"Импортозамещение программного обеспечения и оборудования получит дополнительный импульс: по прогнозам, реестр отечественного ПО к 2028 году может насчитывать до 30 тысяч наименований, а доля российских процессоров "Эльбрус" и "Байкал" достигнет 50% потребностей критической инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что, несмотря на успехи, зависимость от поставок из Китая и Индии сохранится, подталкивая Россию к активизации научно-технического сотрудничества в рамках БРИКС, в частности, по направлениям ИИ и кибербезопасности.
На фоне ужесточающегося регулирования в ЕС и США российская модель будет балансировать между государственным контролем, безопасностью и цифровыми правами, что, тем не менее, будет вызывать этические противоречия, считают в РАЭК.
Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете
19 февраля, 04:49
 
