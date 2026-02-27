В России заработает новый стандарт по приему иностранных туристов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В России с июня заработает предварительный стандарт для туротрасли по приему иностранных гостей, рассказали РИА Новости в Росстандарте. Отдельное внимание в нем уделяется китайским туристам.

"С 1 июня 2026 года вводится в действие предварительный национальный стандарт, который охватывает широкий спектр туристической инфраструктуры - от средств размещения и объектов общественного питания до транспортной логистики и туристских организаций - и содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных гостей", - сообщили в ведомстве. При этом стандарт будет действовать два года.

Так, туристическим объектам рекомендуется обеспечить наличие веб-сайта с версиями на иностранном языке - в приоритете английский и языки стран, из которых ожидается наибольший поток туристов. В средствах размещения следует обеспечить наличие навигационных указателей на английском языке с международными общепринятыми пиктограммами, также должна быть информация о работе гостиниц и туристические материалы на иностранном языке.

Гостиницам стоит иметь штатного сотрудника-переводчика со знанием английского языка, а также обеспечить возможность автоматического перевода устной речи и документов (в том числе с использованием смартфонов, электронных устройств) на стойке службы приема и размещения.

Завтраки рекомендуется предоставлять с 7 до 10 утра, а блюда должны учитывать возможные диетические предпочтения - халяль, постные блюда, вегетарианское питание и так далее. Также на территории объекта должны быть бесплатные Wi-Fi и питьевая вода.

При этом в документе отдельно прописаны дополнительные советы для объектов с фокусом на китайских туристах. Так, рекомендуется обеспечить прием оплаты по платежным системам, популярным в Китае - UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также предусмотреть интеграцию с китайскими онлайн-платформами бронирования.

Кроме того, следует обеспечить наличие QR-кодов для быстрого доступа к версиям на китайском языке меню, сайту объекта, оплате услуг, а также продублировать все информационные материалы на китайский язык и найти администратора для стойки регистрации со знанием китайского языка.

Меню должно содержать блюда, привычные для китайской кухни, - это рис, лапша, супы, паровые блюда, овощные гарниры, китайские закуски. Обязательно наличие палочек и соевого соуса, а также листового чая.

Следует избегать размещения китайских гостей в номерах и на этажах, в идентификации которых присутствует цифра "4" (считается несчастливой). При этом в номерах стоит предусмотреть наличие китайских телеканалов и специализированных адаптеров.

"Применение ПНСТ обеспечит повышение комфортности и удобства использования объектов туристической инфраструктуры для иностранных гостей, что в свою очередь обеспечит рост спроса на туристические поездки в нашу страну", - уверены в Росстандарте