В России заработает новый стандарт по приему иностранных туристов
09:28 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/rossija-2077055264.html
В России заработает новый стандарт по приему иностранных туристов
В России заработает новый стандарт по приему иностранных туристов
россия
китай
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
wechat
россия
китай
Новости
Россия, Китай, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), WeChat
В России заработает новый стандарт по приему иностранных туристов

В России с июня заработает предварительный стандарт по приему иностранных гостей

© Depositphotos.com / BrianAJacksonВывеска отеля
© Depositphotos.com / BrianAJackson
Вывеска отеля . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В России с июня заработает предварительный стандарт для туротрасли по приему иностранных гостей, рассказали РИА Новости в Росстандарте. Отдельное внимание в нем уделяется китайским туристам.
"С 1 июня 2026 года вводится в действие предварительный национальный стандарт, который охватывает широкий спектр туристической инфраструктуры - от средств размещения и объектов общественного питания до транспортной логистики и туристских организаций - и содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных гостей", - сообщили в ведомстве. При этом стандарт будет действовать два года.
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Турецкий отельер раскрыл схему обмана туристов из России
Вчера, 04:10
Так, туристическим объектам рекомендуется обеспечить наличие веб-сайта с версиями на иностранном языке - в приоритете английский и языки стран, из которых ожидается наибольший поток туристов. В средствах размещения следует обеспечить наличие навигационных указателей на английском языке с международными общепринятыми пиктограммами, также должна быть информация о работе гостиниц и туристические материалы на иностранном языке.
Гостиницам стоит иметь штатного сотрудника-переводчика со знанием английского языка, а также обеспечить возможность автоматического перевода устной речи и документов (в том числе с использованием смартфонов, электронных устройств) на стойке службы приема и размещения.
Завтраки рекомендуется предоставлять с 7 до 10 утра, а блюда должны учитывать возможные диетические предпочтения - халяль, постные блюда, вегетарианское питание и так далее. Также на территории объекта должны быть бесплатные Wi-Fi и питьевая вода.
При этом в документе отдельно прописаны дополнительные советы для объектов с фокусом на китайских туристах. Так, рекомендуется обеспечить прием оплаты по платежным системам, популярным в Китае - UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также предусмотреть интеграцию с китайскими онлайн-платформами бронирования.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам
22 февраля, 10:40
Кроме того, следует обеспечить наличие QR-кодов для быстрого доступа к версиям на китайском языке меню, сайту объекта, оплате услуг, а также продублировать все информационные материалы на китайский язык и найти администратора для стойки регистрации со знанием китайского языка.
Меню должно содержать блюда, привычные для китайской кухни, - это рис, лапша, супы, паровые блюда, овощные гарниры, китайские закуски. Обязательно наличие палочек и соевого соуса, а также листового чая.
Следует избегать размещения китайских гостей в номерах и на этажах, в идентификации которых присутствует цифра "4" (считается несчастливой). При этом в номерах стоит предусмотреть наличие китайских телеканалов и специализированных адаптеров.
"Применение ПНСТ обеспечит повышение комфортности и удобства использования объектов туристической инфраструктуры для иностранных гостей, что в свою очередь обеспечит рост спроса на туристические поездки в нашу страну", - уверены в Росстандарте.
Предварительный стандарт - это временный документ, который нужен для тестирования новых технологий или мер. После его завершения принимается решение о преобразовании в полноценный ГОСТ, продлении пилотного режима или отмене.
Турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве
17 июня 2025, 07:37
 
РоссияКитайФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)WeChat
 
 
