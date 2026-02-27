Рейтинг@Mail.ru
Россия готова обсудить посредничество между Пакистаном и Афганистаном - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/rossija-2077048424.html
Россия готова обсудить посредничество между Пакистаном и Афганистаном
Россия готова обсудить посредничество между Пакистаном и Афганистаном - РИА Новости, 27.02.2026
Россия готова обсудить посредничество между Пакистаном и Афганистаном
Россия рассмотрит вопрос о предоставлении посреднических услуг в конфликте Пакистана и Афганистана, если получит такое обращение с обеих сторон, заявил РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:39:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
пакистан
афганистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260227/eksport-2077035161.html
пакистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, афганистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
Пакистан, Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Россия готова обсудить посредничество между Пакистаном и Афганистаном

Россия рассмотрит предоставление посреднических услуг Пакистану и Афганистану

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия рассмотрит вопрос о предоставлении посреднических услуг в конфликте Пакистана и Афганистана, если получит такое обращение с обеих сторон, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел РФ Замир Кабулов.
"Этот вопрос может быть рассмотрен при поступлении обращений с обеих сторон", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами
Вчера, 03:54
 
ПакистанАфганистанВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала