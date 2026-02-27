Россия готова обсудить посредничество между Пакистаном и Афганистаном

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия рассмотрит вопрос о предоставлении посреднических услуг в конфликте Пакистана и Афганистана, если получит такое обращение с обеих сторон, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел РФ Замир Кабулов.