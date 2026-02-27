В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В России расширят перечень предметов, которые авиапассажиры могут бесплатно перевозить в ручной клади, — в него включат средства для ухода за протезами, следует из новой редакции авиаправил.

"В качестве ручной клади сверх нормы <…> и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить <…> средства, предназначенные для ухода за протезами верхних и нижних конечностей, в упаковке", — говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Там отмечается, что предметы должны иметь габариты, позволяющие безопасно разместить их на багажной полке либо под сиденьем кресла.

Кроме того, в ручной клади можно бесплатно провозить цветы, верхнюю одежду, детское питание и люльку, костюм в складном портпледе, лекарства, костыли, товары из Duty Free, а также сумку или рюкзак, размер которых не нарушает правил перевозчика.