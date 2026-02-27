Рейтинг@Mail.ru
В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 27.02.2026 (обновлено: 12:13 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/rossija-2077046483.html
В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах
В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах - РИА Новости, 27.02.2026
В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах
В России расширят перечень предметов, которые авиапассажиры могут бесплатно перевозить в ручной клади, — в него включат средства для ухода за протезами, следует РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:18:00+03:00
2026-02-27T12:13:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587362_0:202:2920:1845_1920x0_80_0_0_68f22f95ed7c181754686409c8505a19.jpg
https://ria.ru/20260227/mesta-2077035817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587362_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_ef2b9ac9a69859c8764f22300f738ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах

В России расширят список вещей, которые можно бесплатно перевозить в самолете

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В России расширят перечень предметов, которые авиапассажиры могут бесплатно перевозить в ручной клади, — в него включат средства для ухода за протезами, следует из новой редакции авиаправил.
"В качестве ручной клади сверх нормы <…> и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить <…> средства, предназначенные для ухода за протезами верхних и нижних конечностей, в упаковке", — говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
Там отмечается, что предметы должны иметь габариты, позволяющие безопасно разместить их на багажной полке либо под сиденьем кресла.
Кроме того, в ручной клади можно бесплатно провозить цветы, верхнюю одежду, детское питание и люльку, костюм в складном портпледе, лекарства, костыли, товары из Duty Free, а также сумку или рюкзак, размер которых не нарушает правил перевозчика.
Новая версия федеральных авиаправил вступит в силу 1 марта и будет действовать пять лет.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Названы места в самолете, которые будут предоставлять россиянам с детьми
Вчера, 04:07
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала