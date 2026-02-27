Рейтинг@Mail.ru
18:02 27.02.2026 (обновлено: 18:26 27.02.2026)
Информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке
Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и РИА Новости, 27.02.2026
технологии, россия, сша, китай, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Технологии, Россия, США, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Работа за компьютером
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и Нидерландах, атака продолжается, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"27 февраля 2026 года в 09:11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, Министерства обороны РФ и инфраструктуру ФГУП "ГРЧЦ", - сообщили там.
"Атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах... В настоящее время атака продолжается", - добавили в РКН.
Как уточнили в ведомстве, мощность атаки достигала 33 Гбит/с, а скорость - до 36,9 миллиона пакетов в секунду.
Ранее, днем в пятницу, перестал работать сайт Роскомнадзора: при попытке входа на сайт с Wi-Fi или мобильного интернета браузер выдавал ошибку.
ТехнологииРоссияСШАКитайФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
