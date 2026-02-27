Информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и Нидерландах, атака продолжается, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"27 февраля 2026 года в 09:11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора , Министерства обороны РФ и инфраструктуру ФГУП "ГРЧЦ", - сообщили там.

Китае, Великобритании и "Атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России , а также в США Нидерландах ... В настоящее время атака продолжается", - добавили в РКН.

Как уточнили в ведомстве, мощность атаки достигала 33 Гбит/с, а скорость - до 36,9 миллиона пакетов в секунду.