https://ria.ru/20260227/roskomnadzor-2077243855.html
Информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке
Информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 27.02.2026
Информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке
Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:02:00+03:00
2026-02-27T18:02:00+03:00
2026-02-27T18:26:00+03:00
технологии
россия
сша
китай
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, китай, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Технологии, Россия, США, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке
РИА Новости: информресурсы РКН и Минобороны подверглись DDoS-атаке
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и Нидерландах, атака продолжается, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"27 февраля 2026 года в 09:11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора
, Министерства обороны РФ и инфраструктуру ФГУП "ГРЧЦ", - сообщили там.
"Атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России
, а также в США
, Китае
, Великобритании
и Нидерландах
... В настоящее время атака продолжается", - добавили в РКН.
Как уточнили в ведомстве, мощность атаки достигала 33 Гбит/с, а скорость - до 36,9 миллиона пакетов в секунду.
Ранее, днем в пятницу, перестал работать сайт Роскомнадзора: при попытке входа на сайт с Wi-Fi или мобильного интернета браузер выдавал ошибку.