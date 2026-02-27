РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года потребовал удалить порядка 305 тысяч материалов в Telegram, из них более 35,6 тысячи - в 2026 году, заявили РИА Новости в ведомстве.

"На основании судебных решений и решений уполномоченных органов в адрес мессенджера Telegram с начала 2025 года были направлены требования об удалении около 305 тысяч материалов (в 2025 году – более 269,2 тысячи, с начала 2026 года – более 35,6 тысячи)", - говорится в сообщении.

Так, с начала года ведомство потребовало Telegram удалить 10,7 тысячи единиц контента с детской порнографией, 13,8 тысячи - контента о средствах для обхода блокировок, 1,4 тысячи единиц суцидального контента и 9,7 тысячи - пронаркотического.