27.02.2026
11:13 27.02.2026
РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram
РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram - РИА Новости, 27.02.2026
РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram
Роскомнадзор с начала 2025 года потребовал удалить порядка 305 тысяч материалов в Telegram, из них более 35,6 тысячи - в 2026 году, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 27.02.2026
2026
РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram

РКН с начала года потребовал удалить более 35,6 тыс материалов в Telegram

© АГН "Москва" / Александр Авилов Мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Мессенджер Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года потребовал удалить порядка 305 тысяч материалов в Telegram, из них более 35,6 тысячи - в 2026 году, заявили РИА Новости в ведомстве.
"На основании судебных решений и решений уполномоченных органов в адрес мессенджера Telegram с начала 2025 года были направлены требования об удалении около 305 тысяч материалов (в 2025 году – более 269,2 тысячи, с начала 2026 года – более 35,6 тысячи)", - говорится в сообщении.
Мессенджер Telegram на экране телефона
Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России
26 февраля, 18:43
Так, с начала года ведомство потребовало Telegram удалить 10,7 тысячи единиц контента с детской порнографией, 13,8 тысячи - контента о средствах для обхода блокировок, 1,4 тысячи единиц суцидального контента и 9,7 тысячи - пронаркотического.
Меньше всего требований было направлено в отношении материалов об отказе от деторождения - 3, о взрывчатых веществах и оружии - 3, информации о несовершеннолетнем, пострадавшем от противоправных действий – 1.
Мессенджер Telegram на экране телефона
ФСБ: применение Telegram создает угрозу жизни российских военных
21 февраля, 08:47
 
