Фигуранта дела о поддельных картах Трофимоваса* внесли в список террористов

"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Трофимовас Андреюс*, 11.05.1977 года рождения, Литовская Республика", - говорится в перечне.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на документы сообщало, что следствие объявило в международный розыск Трофимоваса* по делу о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы.