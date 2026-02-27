Фигуранта дела о поддельных картах Трофимоваса* внесли в список террористов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Объявленный в международный розыск фигурант дела о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы гражданин Литвы Андреюс Трофимовас* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Трофимовас Андреюс*, 11.05.1977 года рождения, Литовская Республика", - говорится в перечне.
В сентябре РИА Новости со ссылкой на документы сообщало, что следствие объявило в международный розыск Трофимоваса* по делу о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы.
Уголовное дело возбуждено по статьям о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы и совершении валютных операций на счета нерезидентов РФ в крупном размере по предварительному сговору (часть 2 статьи 187 УК РФ, пункты "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ).
Трофимовас* заочно арестован.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов.