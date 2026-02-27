Доступность информресурсов РКН и Минобороны удалось восстановить

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доступность информресурсов Роскомнадзора и Минобороны РФ удалось восстановить, идет локализация источников DDoS-атаки, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"Специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования вредоносный трафик отделён и направлен на сервера очистки, доступность ресурсов восстановлена. ... Ведётся работа по локализации источников атаки, мест расположения ботнетов", - прокомментировали в ведомтсве.