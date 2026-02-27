https://ria.ru/20260227/rkn-2077250777.html
Доступность информресурсов РКН и Минобороны удалось восстановить
Доступность информресурсов Роскомнадзора и Минобороны РФ удалось восстановить, идет локализация источников DDoS-атаки, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:13:00+03:00
2026-02-27T18:13:00+03:00
2026-02-27T18:13:00+03:00
