Доступность информресурсов РКН и Минобороны удалось восстановить - РИА Новости, 27.02.2026
18:13 27.02.2026
Доступность информресурсов РКН и Минобороны удалось восстановить
Доступность информресурсов РКН и Минобороны удалось восстановить
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доступность информресурсов Роскомнадзора и Минобороны РФ удалось восстановить, идет локализация источников DDoS-атаки, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования вредоносный трафик отделён и направлен на сервера очистки, доступность ресурсов восстановлена. ... Ведётся работа по локализации источников атаки, мест расположения ботнетов", - прокомментировали в ведомтсве.
Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что информресурсы ведомства и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и Нидерландах.
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
