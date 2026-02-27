https://ria.ru/20260227/rezhim-2077210321.html
В Пермском крае сняли режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности сняли на территории Пермского края, сообщает министерство территориальной безопасности края. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:24:00+03:00
