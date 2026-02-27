Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников

"Причем, речь не только и не столько о крупных объектах. С 1991-1994 год было приватизировано 110 тысяч государственных предприятий. Из них 80 тысяч – малые и средние, в том числе предприятия торговли, общепита, услуг. Во многом они сегодня формируют более 20% той экономики, которую формирует сектор малого и среднего бизнеса, где функционирует 6 миллионов 800 тысяч субъектов малого бизнеса", - сказал он.