https://ria.ru/20260227/reshetnikov-2077169226.html
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников - РИА Новости, 27.02.2026
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников
Ставка на частный бизнес с 1991 по 1994 годы себя оправдала, Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:32:00+03:00
2026-02-27T14:32:00+03:00
2026-02-27T15:03:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:88:3232:1906_1920x0_80_0_0_9e8b72a0bedfbe6650bf0d7a0e8ffdee.jpg
https://ria.ru/20250223/reshetnikov-2001127573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, всемирный банк
Экономика, Россия, Максим Решетников, Всемирный банк
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников
Решетников: Россия стала четвертой в мире по паритету покупательной способности
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Ставка на частный бизнес с 1991 по 1994 годы себя оправдала, Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Ставка на частный бизнес в целом себя оправдала. Сегодня, по данным Всемирного банка
, мы четвертая экономика в мире (по паритету покупательной способности - ред.), и президент ставит задачи дальше наращивать инвестиции в экономику. Напомню, у нас цель 60% (рост инвестиций относительно 2020 года - ред.) к 2030 году. Капитализировать фондовый рынок, его объем сейчас составляет 51 триллион рублей. Но мы дальше должны существенно увеличить этот объем до 66% к ВВП, а к 2036 году до 75%. Это все невозможно сделать без надежных прав собственности", - сказал Решетников
, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.
Он напомнил, что 1990-е годы для перехода к рыночной экономике приватизация госимущества рассматривалась как необходимое условие развития новой России
, она должна была сформировать класс малых и средних собственников для выхода страны из системного кризиса.
"Причем, речь не только и не столько о крупных объектах. С 1991-1994 год было приватизировано 110 тысяч государственных предприятий. Из них 80 тысяч – малые и средние, в том числе предприятия торговли, общепита, услуг. Во многом они сегодня формируют более 20% той экономики, которую формирует сектор малого и среднего бизнеса, где функционирует 6 миллионов 800 тысяч субъектов малого бизнеса", - сказал он.