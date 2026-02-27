Рейтинг@Mail.ru
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников
14:32 27.02.2026 (обновлено: 15:03 27.02.2026)
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников - РИА Новости, 27.02.2026
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников
Ставка на частный бизнес с 1991 по 1994 годы себя оправдала, Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр... РИА Новости, 27.02.2026
экономика, россия, максим решетников, всемирный банк
Экономика, Россия, Максим Решетников, Всемирный банк
Россия стала четвертой экономикой в мире по ППС, заявил Решетников

Решетников: Россия стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Ставка на частный бизнес с 1991 по 1994 годы себя оправдала, Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Ставка на частный бизнес в целом себя оправдала. Сегодня, по данным Всемирного банка, мы четвертая экономика в мире (по паритету покупательной способности - ред.), и президент ставит задачи дальше наращивать инвестиции в экономику. Напомню, у нас цель 60% (рост инвестиций относительно 2020 года - ред.) к 2030 году. Капитализировать фондовый рынок, его объем сейчас составляет 51 триллион рублей. Но мы дальше должны существенно увеличить этот объем до 66% к ВВП, а к 2036 году до 75%. Это все невозможно сделать без надежных прав собственности", - сказал Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.
Он напомнил, что 1990-е годы для перехода к рыночной экономике приватизация госимущества рассматривалась как необходимое условие развития новой России, она должна была сформировать класс малых и средних собственников для выхода страны из системного кризиса.
"Причем, речь не только и не столько о крупных объектах. С 1991-1994 год было приватизировано 110 тысяч государственных предприятий. Из них 80 тысяч – малые и средние, в том числе предприятия торговли, общепита, услуг. Во многом они сегодня формируют более 20% той экономики, которую формирует сектор малого и среднего бизнеса, где функционирует 6 миллионов 800 тысяч субъектов малого бизнеса", - сказал он.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию
23 февраля 2025, 14:43
 
Экономика Россия Максим Решетников Всемирный банк
 
 
