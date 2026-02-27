Рейтинг@Mail.ru
"Ланус" обыграл "Фламенго" и впервые выиграл Рекопу
Футбол
 
27.02.2026
"Ланус" обыграл "Фламенго" и впервые выиграл Рекопу
"Ланус" обыграл "Фламенго" и впервые выиграл Рекопу
Аргентинский футбольный клуб "Ланус" в дополнительное время обыграл бразильский "Фламенго" и впервые в истории стал победителем Рекопы Южной Америки. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
https://ria.ru/20251214/futbol-2061919696.html
"Ланус" обыграл "Фламенго" и впервые выиграл Рекопу

"Ланус" в дополнительное время обыграл "Фламенго" и впервые выиграл Рекопу

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Ланус" в дополнительное время обыграл бразильский "Фламенго" и впервые в истории стал победителем Рекопы Южной Америки.
Ответная встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе "Лануса" мячи забили Родриго Кастильо (29-я минута), Хосе Канале (118) и Дилан Акино (120+2). У "Фламенго" отличились Джорджиан де Арраскаэта (37) и Жоржиньо (85), оба игрока отметились голами с пенальти.
В первом матче "Ланус" одержал домашнюю победу со счетом 1:0. Аргентинский клуб впервые в истории стал обладателем Рекопы.
В ноябре "Ланус" обыграл бразильский "Атлетико Минейро" и выиграл Южноамериканский кубок. "Фламенго" играл в Рекопе как действующий обладатель Кубка Либертадорес.
Рекопа Южной Америки - футбольный турнир, аналог континентального Суперкубка, проводимый под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) между победителями двух главных южноамериканских клубных турниров - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.
