"Ланус" обыграл "Фламенго" и впервые выиграл Рекопу

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Ланус" в дополнительное время обыграл бразильский "Фламенго" и впервые в истории стал победителем Рекопы Южной Америки.
Ответная встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе "Лануса" мячи забили Родриго Кастильо (29-я минута), Хосе Канале (118) и Дилан Акино (120+2). У "Фламенго" отличились Джорджиан де Арраскаэта (37) и Жоржиньо (85), оба игрока отметились голами с пенальти.
В первом матче "Ланус" одержал домашнюю победу со счетом 1:0. Аргентинский клуб впервые в истории стал обладателем Рекопы.
В ноябре "Ланус" обыграл бразильский "Атлетико Минейро" и выиграл Южноамериканский кубок. "Фламенго" играл в Рекопе как действующий обладатель Кубка Либертадорес.
Рекопа Южной Америки - футбольный турнир, аналог континентального Суперкубка, проводимый под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) между победителями двух главных южноамериканских клубных турниров - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.
