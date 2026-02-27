https://ria.ru/20260227/readovka-2077262480.html
Дело против основателя Readovka касается госконтракта о поставках БПЛА
Дело против основателя Readovka касается госконтракта о поставках БПЛА - РИА Новости, 27.02.2026
Дело против основателя Readovka касается госконтракта о поставках БПЛА
Дело основателя издания Readovka Алексея Костылева касается госконтракта на несколько миллиардов рублей о поставках БПЛА, заявила следователь в зале Тверского... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:48:00+03:00
2026-02-27T18:48:00+03:00
2026-02-27T21:54:00+03:00
происшествия
москва
алексей костылев
министерство обороны рф (минобороны рф)
readovka
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077251894_0:167:3048:1881_1920x0_80_0_0_cf12283302bb9b0ef40948d551062685.jpg
https://ria.ru/20260227/readovka-2077153161.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077251894_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_f4bcf66160d9d2d9d63579ece14cba41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, алексей костылев, министерство обороны рф (минобороны рф), readovka
Происшествия, Москва, Алексей Костылев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Readovka
Дело против основателя Readovka касается госконтракта о поставках БПЛА
Дело против основателя Readovka Костылева касается госконтракта о поставках БПЛА
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дело основателя издания Readovka Алексея Костылева касается госконтракта на несколько миллиардов рублей о поставках БПЛА, заявила следователь в зале Тверского суда Москвы.
Сегодня Тверской суд Москвы
рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева
по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
"Костылев подписал госконтракт на несколько миллиардов, на поставку", - заявила следователь в суде. Прокурор добавил, что речь в контракте шла о поставках БПЛА.
Ранее следователь сообщила суду, что ущерб был причинен Минобороны, а его сумма превышает один миллиард рублей.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь
", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.