Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты - РИА Новости, 27.02.2026
21:45 27.02.2026
Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты
Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты - РИА Новости, 27.02.2026
Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты
Киевский режим, регулярно наносящий удары по гражданским объектам и мирным жителям, заявил об испытаниях баллистической ракеты FP-7. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T21:45:00+03:00
2026-02-27T21:45:00+03:00
Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты

Украина заявила об испытаниях баллистической ракеты FP-7

© РИА Новости / Максим Богодвид
Флаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Киевский режим, регулярно наносящий удары по гражданским объектам и мирным жителям, заявил об испытаниях баллистической ракеты FP-7.
"Компания Fire Point показала испытания украинской баллистической ракеты FP-7. Речь идет о новой разработке, характеристики которой пока раскрываются ограниченно. По данным конструкторов, FP-7 относится к классу тактических баллистических ракет", - передает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Сообщается, что эффективная дальность поражения ракеты составляет якобы до 200 километров, максимальная скорость заявлена как 1500 метров в секунду, круговое вероятное отклонение - 14 метров. Заявляется, что боевая часть весит 150 килограммов.
Как сообщило агентство, ракета предназначена для поражения целей на оперативной глубине. Утверждается, что детали проекта разработчики скрывают.
В пятницу министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина хочет производить свои противобаллистические ракеты, чтобы закрыть дефицит западных ракет для ПВО.
Ранее Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
