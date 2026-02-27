Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Киевский режим, регулярно наносящий удары по гражданским объектам и мирным жителям, заявил об испытаниях баллистической ракеты FP-7.

"Компания Fire Point показала испытания украинской баллистической ракеты FP-7. Речь идет о новой разработке, характеристики которой пока раскрываются ограниченно. По данным конструкторов, FP-7 относится к классу тактических баллистических ракет", - передает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Сообщается, что эффективная дальность поражения ракеты составляет якобы до 200 километров, максимальная скорость заявлена как 1500 метров в секунду, круговое вероятное отклонение - 14 метров. Заявляется, что боевая часть весит 150 килограммов.

Как сообщило агентство, ракета предназначена для поражения целей на оперативной глубине. Утверждается, что детали проекта разработчики скрывают.

В пятницу министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина хочет производить свои противобаллистические ракеты, чтобы закрыть дефицит западных ракет для ПВО.