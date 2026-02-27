Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность массового возврата сотрудников в офисы - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 27.02.2026 (обновлено: 15:50 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/rabota-2077097912.html
Эксперт оценил вероятность массового возврата сотрудников в офисы
Эксперт оценил вероятность массового возврата сотрудников в офисы - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт оценил вероятность массового возврата сотрудников в офисы
Вероятность повсеместного возврата сотрудников в офисы в России близка к нулю, однако подобный тренд уже заметен в ряде сфер, считает эксперт по финансам,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:38:00+03:00
2026-02-27T15:50:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg
https://ria.ru/20260227/issledovanie-2077050675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3adbba03b0506c6643daeb08b1bf4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Эксперт оценил вероятность массового возврата сотрудников в офисы

Трепольский: вероятность повсеместного возврата сотрудников в офисы очень низкая

© Depositphotos.com / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вероятность повсеместного возврата сотрудников в офисы в России близка к нулю, однако подобный тренд уже заметен в ряде сфер, считает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
"Вероятность жесткого и повсеместного возврата сотрудников за столы близка к нулю - прежде всего из-за "рынка кандидата". Компании понимают: запрет на гибкость может обернуться оттоком специалистов. При этом тренд на так называемую офисную реставрацию уже заметен в госсекторе, банках и структурах, работающих с критической информационной инфраструктурой. Для этих сфер требования безопасности и стабильность подключения к внутренним сетям остаются приоритетом. Здесь возврат сотрудников в офис фактически становится безальтернативным сценарием", - сказал Трепольский "Газете.Ru".
По его мнению, с точки зрения операционной эффективности офис остается более управляемой средой, поскольку живое обсуждение занимает существенно меньше времени, а физическое присутствие ускоряет согласования и упрощает контроль сроков. Как отметил эксперт, личный контакт также позволяет считывать уровень вовлеченности сотрудника, признаки усталости или демотивации.
Как констатировал собеседник издания, в 2026 году именно гибрид становится новой нормой для частного бизнеса. Отмечается, что, по словам Трепольского, "полный возврат в офис вероятен в регулируемых и чувствительных к безопасности отраслях, тогда как коммерческий сектор будет искать баланс между дисциплиной и привлекательностью условий труда".
Люди гуляют по набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
Вчера, 09:03
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала