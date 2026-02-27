Эксперт оценил вероятность массового возврата сотрудников в офисы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вероятность повсеместного возврата сотрудников в офисы в России близка к нулю, однако подобный тренд уже заметен в ряде сфер, считает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

"Вероятность жесткого и повсеместного возврата сотрудников за столы близка к нулю - прежде всего из-за "рынка кандидата". Компании понимают: запрет на гибкость может обернуться оттоком специалистов. При этом тренд на так называемую офисную реставрацию уже заметен в госсекторе, банках и структурах, работающих с критической информационной инфраструктурой. Для этих сфер требования безопасности и стабильность подключения к внутренним сетям остаются приоритетом. Здесь возврат сотрудников в офис фактически становится безальтернативным сценарием", - сказал Трепольский "Газете.Ru"

По его мнению, с точки зрения операционной эффективности офис остается более управляемой средой, поскольку живое обсуждение занимает существенно меньше времени, а физическое присутствие ускоряет согласования и упрощает контроль сроков. Как отметил эксперт, личный контакт также позволяет считывать уровень вовлеченности сотрудника, признаки усталости или демотивации.