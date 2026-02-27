https://ria.ru/20260227/pvo-2077231204.html
ПВО за четыре часа сбила 33 беспилотника
Силы ПВО с 13.00 мск до 17.00 мск перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России в пятницу. РИА Новости, 27.02.2026
россия
ПВО с 13:00 до 17:00 мск сбила 33 беспилотника