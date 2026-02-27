ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ПВО за неделю сбила 22 управляемые авиабомбы, 50 снарядов HIMARS, четыре ракеты "Нептун", пять ракет "Фламинго" и 2041 беспилотник ВСУ, сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117806 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27911 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33506 орудий полевой артиллерии и минометов, 55388 единиц специальной военной автомобильной техники.