ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 27.02.2026 (обновлено: 12:38 27.02.2026)
ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю
ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю - РИА Новости, 27.02.2026
ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю
ПВО за неделю сбила 22 управляемые авиабомбы, 50 снарядов HIMARS, четыре ракеты "Нептун", пять ракет "Фламинго" и 2041 беспилотник ВСУ, сообщило министерство... РИА Новости, 27.02.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
сша
2026
россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю

ПВО сбила 2041 дрон ВСУ, 50 снарядов HIMARS и 4 ракеты "Нептун" за неделю

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ПВО за неделю сбила 22 управляемые авиабомбы, 50 снарядов HIMARS, четыре ракеты "Нептун", пять ракет "Фламинго" и 2041 беспилотник ВСУ, сообщило министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117806 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27911 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33506 орудий полевой артиллерии и минометов, 55388 единиц специальной военной автомобильной техники.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
