Путин поручил сформировать модель экспорта российских беспилотников

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать эффективную модель экспорта российских беспилотников и таких технологий.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСВТС России, ФСТЭК России и при участии акционерного общества "Российский экспортный центр": в целях расширения предложения российских организаций на зарубежных рынках сформировать эффективную модель экспорта российской продукции, технологий, программного обеспечения, стандартов (в том числе в части, касающейся образовательной деятельности и создания инфраструктуры) в области автономных систем и оказания услуг с их применением", - говорится в документе.