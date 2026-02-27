https://ria.ru/20260227/putin-2077144270.html
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 27.02.2026
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
