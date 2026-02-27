Путин поручил создать инфраструктуру для беспилотников

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание инфраструктуры для эксплуатации беспилотников, а также исследовательские центры и испытательные полигоны для их сертификации.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... обеспечить создание специализированной и развитие существующей инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автономных систем", - сказано в документе.

Кроме того, необходимо создать исследовательские центры и испытательные полигоны в целях сертификации автономных систем (для каждого вида таких систем), определив объемы и источники финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин , доклад необходимо представить до 1 июня.