Путин поручил пересмотреть требования к сертификации операторов дронов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об устранении избыточных требований о наличии сертификата у операторов беспилотников, выполняющих работы для собственных нужд, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем.