Путин поручил стимулировать производство беспилотников
Путин поручил стимулировать производство беспилотников - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил стимулировать производство беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для стимулирования производства беспилотников и комплектующих к ним, а также повышению уровня
Путин поручил стимулировать производство беспилотников
Путин поручил стимулировать повышение локализации беспилотников
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для стимулирования производства беспилотников и комплектующих к ним, а также повышению уровня их локализации, сообщили в пресс-службе Кремля
"Принять меры по стимулированию разработки и производства российских автономных систем и комплектующих изделий к ним, повышению уровня локализации их производства", - говорится в сообщении по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января.
"Включая разработку отечественных технологий, необходимых для создания эффективных автономных систем, предусмотрев необходимое финансирование, в том числе за счет средств федерального бюджета", - добавляется в сообщении.
Доложить о результатах необходимо до 1 августа текущего года и далее раз в полгода.