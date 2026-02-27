Путин поручил стимулировать производство беспилотников

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для стимулирования производства беспилотников и комплектующих к ним, а также повышению уровня их локализации, сообщили в Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для стимулирования производства беспилотников и комплектующих к ним, а также повышению уровня их локализации, сообщили в пресс-службе Кремля

"Принять меры по стимулированию разработки и производства российских автономных систем и комплектующих изделий к ним, повышению уровня локализации их производства", - говорится в сообщении по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января.

"Включая разработку отечественных технологий, необходимых для создания эффективных автономных систем, предусмотрев необходимое финансирование, в том числе за счет средств федерального бюджета", - добавляется в сообщении.