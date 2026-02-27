Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
11:13 27.02.2026
Путин поручил стимулировать производство беспилотников
Путин поручил стимулировать производство беспилотников - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил стимулировать производство беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для стимулирования производства беспилотников и комплектующих к ним, а также повышению уровня РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил стимулировать производство беспилотников

Путин поручил стимулировать повышение локализации беспилотников

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для стимулирования производства беспилотников и комплектующих к ним, а также повышению уровня их локализации, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Принять меры по стимулированию разработки и производства российских автономных систем и комплектующих изделий к ним, повышению уровня локализации их производства", - говорится в сообщении по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января.
"Включая разработку отечественных технологий, необходимых для создания эффективных автономных систем, предусмотрев необходимое финансирование, в том числе за счет средств федерального бюджета", - добавляется в сообщении.
Доложить о результатах необходимо до 1 августа текущего года и далее раз в полгода.
Экономика Россия Владимир Путин
 
 
