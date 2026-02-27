https://ria.ru/20260227/putin-2077084468.html
Путин поручил разработать режимы для беспилотников на дорогах и тротуарах
Путин поручил разработать режимы для беспилотников на дорогах и тротуарах - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил разработать режимы для беспилотников на дорогах и тротуарах
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос об установлении экспериментальных правовых режимов для беспилотников на дорогах и тротуарах... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:06:00+03:00
2026-02-27T11:06:00+03:00
2026-02-27T11:07:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20260227/putiny-2077069216.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разработать режимы для беспилотников на дорогах и тротуарах
Путин поручил кабмину разработать режимы для беспилотников для услуг в логистике
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос об установлении экспериментальных правовых режимов для беспилотников на дорогах и тротуарах для услуг в логистике, ЖКХ и работ на территориях аэропортов, включая перевозку багажа.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. рассмотреть вопросы... об установлении экспериментальных правовых режимов, необходимых для использования наземных автономных систем на дорогах общего пользования и тротуарах в целях оказания услуг в сферах логистики (включая доставку на конечном отрезке маршрута – "последней миле") и жилищно-коммунального хозяйства, а также для выполнения работ на территориях аэропортов, включая перевозку багажа и иных грузов", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 апреля 2026 года. Ответственный - председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.