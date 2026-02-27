Путин поручил разработать режимы для беспилотников на дорогах и тротуарах

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос об установлении экспериментальных правовых режимов для беспилотников на дорогах и тротуарах для услуг в логистике, ЖКХ и работ на территориях аэропортов, включая перевозку багажа.

"Правительству Российской Федерации:.. рассмотреть вопросы... об установлении экспериментальных правовых режимов, необходимых для использования наземных автономных систем на дорогах общего пользования и тротуарах в целях оказания услуг в сферах логистики (включая доставку на конечном отрезке маршрута – "последней миле") и жилищно-коммунального хозяйства, а также для выполнения работ на территориях аэропортов, включая перевозку багажа и иных грузов", - говорится в документе.