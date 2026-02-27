https://ria.ru/20260227/putin-2077082907.html
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить эффективность управления развитием автономных систем
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации при участии правительства РФ подготовить предложения, чтобы сделать процесс управления развитием автономных систем более эффективным.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии автономных систем, которое состоялось 16 января. Документ опубликован на сайте
Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии правительства Российской Федерации и представить предложения по повышению эффективности управления развитием автономных систем в части, касающейся обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций", - указано в перечне поручений.
Срок исполнения этого поручения - 30 апреля 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.