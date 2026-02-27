Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/putin-2077082907.html
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации при участии правительства РФ подготовить предложения, чтобы сделать процесс управления развитием... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:02:00+03:00
2026-02-27T11:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260227/putin-2077076868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами

Путин поручил повысить эффективность управления развитием автономных систем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации при участии правительства РФ подготовить предложения, чтобы сделать процесс управления развитием автономных систем более эффективным.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии автономных систем, которое состоялось 16 января. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии правительства Российской Федерации и представить предложения по повышению эффективности управления развитием автономных систем в части, касающейся обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций", - указано в перечне поручений.
Срок исполнения этого поручения - 30 апреля 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил создать программы подготовки специалистов по беспилотникам
Вчера, 10:47
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала