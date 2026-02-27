Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации при участии правительства РФ подготовить предложения, чтобы сделать процесс управления развитием автономных систем более эффективным.

"Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии правительства Российской Федерации и представить предложения по повышению эффективности управления развитием автономных систем в части, касающейся обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций", - указано в перечне поручений.