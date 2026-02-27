Рейтинг@Mail.ru
10:47 27.02.2026
Путин поручил создать программы подготовки специалистов по беспилотникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать образовательные программы для подготовки специалистов в области разработки, производства,... РИА Новости, 27.02.2026
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил создать программы подготовки специалистов по беспилотникам

Владимир Путин
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать образовательные программы для подготовки специалистов в области разработки, производства, эксплуатации и обслуживания беспилотных систем, говорится в сообщении Кремля.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте Кремля.
"Обеспечить создание системы подготовки и переподготовки специалистов в области разработки, производства, эксплуатации и обслуживания автономных систем, обратив внимание на необходимость разработки и корректировки образовательных стандартов и программ", - говорится в сообщении.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 1 июня, а далее раз в полгода.
Ранее в январе президент говорил, что правительство России должно принять исчерпывающие меры в сфере подготовки кадров для развития беспилотных систем.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил устранить избыточные требования госрегистрации БАС
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
