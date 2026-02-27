Путин поручил создать программы подготовки специалистов по беспилотникам

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте Кремля.

"Обеспечить создание системы подготовки и переподготовки специалистов в области разработки, производства, эксплуатации и обслуживания автономных систем, обратив внимание на необходимость разработки и корректировки образовательных стандартов и программ", - говорится в сообщении.