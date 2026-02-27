Рейтинг@Mail.ru
Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 27.02.2026 (обновлено: 11:13 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/putin-2077075911.html
Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами
Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами - РИА Новости, 27.02.2026
Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы провести обмен опытом по применению систем обработки данных, автономных систем и технологий... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:44:00+03:00
2026-02-27T11:13:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260227/putin-2077069341.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами

Путин поручил провести обмен опытом применения ИИ между Москвой и регионами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы провести обмен опытом по применению систем обработки данных, автономных систем и технологий искусственного интеллекта с другими регионами России, следует из сообщения на сайте Кремля.
Перечень поручений Путина по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года опубликовали на сайте Кремля.
"Рекомендовать правительству Москвы принять меры по обмену с субъектами РФ опытом применения систем обработки данных, автономных систем, технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Ответственными за выполнение поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Срок доклада установлен до 1 июня 2026 года.
Кроме того, президент рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ направлять в Минтранс России доклад об обеспечении принятия исчерпывающих мер по ускоренному внедрению автономных систем в секторах экономики. Ответственными за выполнение этих рекомендаций являются высшие должностные лица субъектов. Доклад необходимо представить до 1 августа 2026 года, а далее – один раз в полгода.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил устранить избыточные требования госрегистрации БАС
Вчера, 10:26
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала