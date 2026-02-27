Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами

Кроме того, президент рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ направлять в Минтранс России доклад об обеспечении принятия исчерпывающих мер по ускоренному внедрению автономных систем в секторах экономики. Ответственными за выполнение этих рекомендаций являются высшие должностные лица субъектов. Доклад необходимо представить до 1 августа 2026 года, а далее – один раз в полгода.