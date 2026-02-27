Путин рекомендовал Москве обменяться опытом применения ИИ с регионами

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы провести обмен опытом по применению систем обработки данных, автономных систем и технологий искусственного интеллекта с другими регионами России, следует из сообщения на сайте Кремля.
Перечень поручений Путина по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года опубликовали на сайте Кремля.
Ответственными за выполнение поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Срок доклада установлен до 1 июня 2026 года.
Кроме того, президент рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ направлять в Минтранс России доклад об обеспечении принятия исчерпывающих мер по ускоренному внедрению автономных систем в секторах экономики. Ответственными за выполнение этих рекомендаций являются высшие должностные лица субъектов. Доклад необходимо представить до 1 августа 2026 года, а далее – один раз в полгода.